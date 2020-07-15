Сотрудники Наровлянской милиции пресекли факт хищения горючего с сельхозпредприятия

31-летний тракторист приехал из Мозырского района в Наровлянский для выполнения сельскохозяйственных работ. Утром 13 июля он слил дизельное топливо с закреплённого за ним трактора в канистры, которые спрятал в лесу недалеко от выселенной деревни. Когда стемнело, к схрону подъехал легковой автомобиль. Из машины вышло двое. Во время погрузки канистр в авто внезапно появились сотрудники милиции. Оказалось, 27-летний и 38-летний жители Мозыря приехали в соседний район, чтобы забрать 100 литров краденной солярки, за которую ранее рассчитались с трактористом. Дизельное топливо изъято. Начат административный процесс.