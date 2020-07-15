В Калинковичском районе уничтожено почти две тонны конопли

14 июля сотрудники Калинковичского наркоконтроля в рамках проводимого спецмероприятия на территории заброшенного карьера недалеко от д. Якимовичи обнаружили поле дикорастущей конопли. Площадь произрастания канабиса – более полутора гектаров. Для уничтожения зеленого зелья привлекли работников и технику местного сельхозпредприятия. Наркосодержащее растение скашивали и одновременно измельчали. В труднодоступных местах использовали бензотриммеры и кусторезы. Общая масса уничтоженного наркозелья составила 1800 кг.