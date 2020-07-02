В карьере в Мозыре утонул парень

Тело 18-летнего молодого человека нашли на дне карьера на ул. Заслонова 1 июля. Предположительно трагедия произошла днем раньше. Компания молодых людей отдыхала на берегу с 29 июня. Утром, 30-го, погибшего потеряли из вида. На берегу остались телефон, паспорт, одежда и личные вещи. Друзья надеялись, что молодой человек уехал к себе в общежитие. И только 1 июля обратились в Мозырский РОВД. Его тело нашли и подняли водолазы. Парень утонул всего в 3,5 метрах от берега. Сегодня на берегу карьера снова много отдыхающих. По словам спасателей, только за июнь на этом месте проведено 6 рейдовых профилактических мероприятий.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ