Розовый оазис появился в Мозыре. Вместе с первыми лучами летнего солнца в историческом центре на ул. Комсомольской рядом с офисом оператора МОРС, начали распускаться разноцветные бутоны. Съемочная группа побывала в цветущем уголке и узнала кому принадлежит идея розария.
Красные, розовые, белые, молочные… Большие и маленькие, вьющиеся и кустовые. На улице Комсомольской уже с начала лета благоухает настоящий розарий. Цветочный оазис появился здесь еще 3 года назад. И с каждым годом растения разрастаются, набирают силу. Теперь не заметить эти роскошные цветочные клумбы просто невозможно. Кстати, главным флористом и ландшафтным дизайнером выступил лично директор ОДО «Новые технологии-Телеком» Игорь Талуть. Таким образом он решил украсить территорию, прилегающую к офису городского провайдера МОРС. Своими руками Игорь Станиславович обрабатывает растения от вредителей, занимается обрезкой, ищет и привозит новые сорта роз. Уход за цветами лежит также на сотрудниках офиса. Кстати, украшением Комсомольской сегодня является и само здание МОРСа. Оно было построено в 1953 году. Красивую архитектуру подчеркивают кованные цветочницы на окнах, в которых тоже пестрят красками цветы. В планах – сделать красивую живую изгородь позади здания, разнообразить цветник малыми архитектурными формами. Сотрудники компании хотят, что этот розовый сквер стал любимым местом отдыха для многих мозырян.
Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ
МОРС: Мозырский Оазис Розовой Сказки. Цветочное настроение от любимого интернет-провайдера
Розовый оазис появился в Мозыре. Вместе с первыми лучами летнего солнца в историческом центре на ул. Комсомольской рядом с офисом оператора МОРС, начали распускаться разноцветные бутоны. Съемочная группа побывала в цветущем уголке и узнала кому принадлежит идея розария.