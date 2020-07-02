МОРС: Мозырский Оазис Розовой Сказки. Цветочное настроение от любимого интернет-провайдера

Розовый оазис появился в Мозыре. Вместе с первыми лучами летнего солнца в историческом центре на ул. Комсомольской рядом с офисом оператора МОРС, начали распускаться разноцветные бутоны. Съемочная группа побывала в цветущем уголке и узнала кому принадлежит идея розария.

Красные, розовые, белые, молочные… Большие и маленькие, вьющиеся и кустовые. На улице Комсомольской уже с начала лета благоухает настоящий розарий. Цветочный оазис появился здесь еще 3 года назад. И с каждым годом растения разрастаются, набирают силу. Теперь не заметить эти роскошные цветочные клумбы просто невозможно. Кстати, главным флористом и ландшафтным дизайнером выступил лично директор ОДО «Новые технологии-Телеком» Игорь Талуть. Таким образом он решил украсить территорию, прилегающую к офису городского провайдера МОРС. Своими руками Игорь Станиславович обрабатывает растения от вредителей, занимается обрезкой, ищет и привозит новые сорта роз. Уход за цветами лежит также на сотрудниках офиса. Кстати, украшением Комсомольской сегодня является и само здание МОРСа. Оно было построено в 1953 году. Красивую архитектуру подчеркивают кованные цветочницы на окнах, в которых тоже пестрят красками цветы. В планах – сделать красивую живую изгородь позади здания, разнообразить цветник малыми архитектурными формами. Сотрудники компании хотят, что этот розовый сквер стал любимым местом отдыха для многих мозырян.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ