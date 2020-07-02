С цветами и подарками в гости к ветеранам

Поздравить с Днем независимости участников и свидетелей Великой Отечественной войны отправились представители депутатского корпуса. Мария Антоновна Николаева в эти дни всегда в ожидании гостей. На этот раз с цветами и подарками к ветерану приехал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Писаник. Марии Антоновне 98. Но она и сегодня досконально помнит события тех лет. Воспоминания ветеранов – это великая ценность. Их рассказы – это живая история.

Депутат Палаты представителей Валентина Назаренко отправилась по заветным адресам. Иван Антонович Вафек встречал дорогую гостью при полном параде. В начале войны он сначала ушел в партизаны, а затем и на фронт. Олег Слинько, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь сегодня тоже выполнял приятную миссию. Руководство района, депутаты, общественность в эти дни посещают не только ветеранов, но и тружеников тыла, блокадников Ленинграда, всех людей, которые были и остаются живыми свидетелями кровавой истории. Анна Федоровна Лаврук пережила войну будучи подростком. Предстоящий праздник, День независимости – это возможность еще раз вспомнить историю. Вспомнить войну, чтобы по-настоящему ценить мир.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ