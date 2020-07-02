Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко поздравила солдат Победы с государственным праздником

В канун Дня независимости поздравления принимают ветераны Великой Отечественной войны. Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко и заместитель председателя Феликс Галюк лично поздравили солдат Победы с государственным праздником.

Традиции поздравлять ветеранов Великой Отечественной с Днем независимости уже много лет. Для этих людей 3 июля – это не просто красных листок в календаре. В канун государственного праздника к ним в двери обязательно постучатся. Председатель райисполкома Елена Павлечко всегда лично принимает участие в торжественных мероприятиях. Борис Федорович Редько ждал гостей прямо у подъезда.

Борису Фёдоровичу 92 года. Бывший капитан морского флота, он хлебнул горестей войны сполна. И всю жизнь посвятил службе в море. Поздравления Борис Федорович принимал с благодарностью.

Николай Иванович Корчаков ждал поздравлений дома. Он родился в 1925. Когда началась война едва закончил школу. На фронт не взяли. Но остаться в стороне от тех событий Николай Корчаков не смог. Пошел в партизаны, где воевал до марта 43. После тяжелого ранения вернуться в строй не смог.

Поздравления, подарки и слова благодарности… В Мозырском районе сегодня проживает 56 ветеранов Великой Отечественной войны. В эти дни поздравления дойдут до каждого из них.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ