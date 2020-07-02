Кому на Мозырщине «вкусно» работается

Занять рабочее место у монитора в операторной на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе может далеко не каждый. Кроме высшего образования и производственного опыта в несколько лет, нужны усидчивость, внимательность, холодная голова и крепкое здоровье. Последнее, как известно, невозможно без полноценного питания. Поэтому для операторов на предприятии организована доставка обедов, что называется, до дверей.

Горячие обеды строго по графику доставляются по всей территории завода. Теми, кто не имеет возможности покидать рабочее место, услуга воспринимается на ура. Остальные сотрудники нефтегиганта и подрядчики могут выбрать любую из семи заводских столовых. После визита в одну из них, смело можно утверждать: готовят местные повара и пекари с душой.

Печет хлеб, батоны и булочки для заводчан Владимир уже почти 25 лет! Ароматная продукция его производства с прилавка буфета исчезает одной из первых. Впрочем, высокий спрос и на блюда, приготовленные поварами: мясо запеченное, котлеты с начинками и без, рыба на пару, отварной язык… И это только горячее! В летний сезон спросом пользуются свежие овощи и салаты из них, и, конечно, король обедов – холодник.

Ученые уверяют, «ты есть то, что ты ешь». Разнообразие, вкус и качество еды в столовых Мозырского НПЗ позволяет заводчанам кардинально изменить подход к перекусам на работе. Все свежее, и ничего вредного – за здоровьем здесь следят без отрыва от производства.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ