Новые автомобили для медицины

В преддверии Дня Независимости в автопарке мозырских медиков произошло пополнение. Закуплены легковые автомобили для городской детской больницы и городской поликлиники № 2, а также автомобиль скорой медицинской помощи для станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Подарки ко Дню независимости для социальной сферы – давняя хорошая традиция. Медицинский автопарк Мозырщины накануне главного государственного праздника пополнился тремя единицами транспорта. Две легковые машины будут возить педиатров и терапевтов на вызовы по домам. Современная высокотехничная «карета» скорой помощи станет незаменимым помощником на профильной станции.

Автомобиль скорой помощи новый, блестит на солнышке. Оборудован он по последнему слову медицинской техники. Например, специальное кресло позволит фельдшерам доставить больного в машину даже по крутой лестнице с высокого этажа. А еще есть носилки, на которых можно прямиком – в рентгенкабинет. Бригада рассказывает о своей машине, не скрывая гордости. Детально с новым спецтранспортом медики познакомятся уже по пути на вызов. Работа не ждет. Каждый день, и в жару, и в дождь, они продолжают надевать защитные костюмы, бахилы, очки, респираторы и отправляются спасать чью-то жизнь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ