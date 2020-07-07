Три даты объединили в одном мероприятии мозырские представители Компартии Беларуси. Из-за короновируса они не собирались ни на 175 лет со дня рождения Ленина, ни на 9 мая. Перед Днем Независимости решили восполнить пробел в общении.

Коммунисты Мозыря в очередной раз доказали – их партия объединяет людей активных. Сразу три памятные даты стали поводом для встречи – День независимости, 75-тилетие Победы и 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Около его памятника и место встречи, вернее, митинга. Местные коммунистические лидеры, Владимир Цвирко и Ольга Артеменко поздравили с памятными датами, напомнили о бывших победах и о достижениях современной Беларуси, вкладе в эти достижения коммунистической партии. Кстати, компартия Беларуси Мозыря – одна из самых активных в республике. В палате представителей национального собрания республики Беларусь фракция коммунистов насчитывает 11 человек. Трое из них партбилет получили в Мозыре. Вручали партбилеты и на митинге. Елена Мариненко, председатель районной организации Красного креста и Елена Каленик, заместитель председателя исполкома пополнили ряды некогда самой мощной партии мира. И сегодня в Мозыре официально 142 коммуниста. На память о мероприятии – коллективное фото, к подножью Ленина возложили цветы.