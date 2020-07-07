Санаторий «Ружанский» приглашает на отдых!

Пожелания здоровья сегодня актуальны, как никогда. В санатории «Ружанский» приятные слова воплощают в реальность круглый год. Лечит здесь… сама природа! Аромат соснового бора удивительным образом сочетается с запахом цветов и трав. Отдыхающих в здравнице много всегда. Приезжают за чистейшим воздухом и сказочными пейзажами и, конечно же, лечением и оздоровлением. Своеобразный бренд «Ружанского» — целебные грязи. Еще один местный дар природы — ружанская вода. Из-за нее санаторий часто называют «белорусские Карловы Вары».

Остров здоровья в Ружанской пуще, облюбовали как белорусы, так и иностранцы. Все 15 лет работы специалисты санаторно-курортной сферы упорно трудятся, что достойно встречать гостей. Помните времена, когда советские граждане ездили лечиться по профсоюзным путевкам? «Ружанский» сегодня — это синтез положительного опыта прошлых лет и современных курортных тенденций.

Бытует мнение, в санаториях скучно. Но только не в «Ружанском». Для любителей активного отдыха -спортивный и тренажерный залы, лыже-роллерная трасса, пункт проката спортинвентаря. А также русская баня с веником, финская, турецкая и инфракрасная сауны, несколько бассейнов, каток, детский аквапарк с горками и джакузи. В целом, в здравнице можно отдыхать с детьми от двух лет. Есть специальные семейные номера.

Для пенсионеров и ветеранов действуют скидки в 40%. Еще одно выгодное предложение — до августа 2020-го со скидкой 30% можно отдохнуть по программе «Реабилитация органов дыхания». Это предложение особо актуально во время пандемии КОВИД 19. Реабилитационное направление — новинка сезона. Проводится по нескольким программам: для сердечно-сосудистой системы, для органов пищеварения, при гинекологических заболеваниях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Больше информации — на официальном сайте санатория «Ружанский». Там же можно забронировать путевки. Вам всегда рады, подберут отдых и лечение, достойно встретят! Отдых в «Ружанском» – с пользой для души и тела!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ