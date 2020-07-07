Внимание, розыск! Мозырский РОВД устанавливает личность подозреваемого в совершении преступления, а также свидетелей

Мозырский РОВД устанавливает личность мужчины, который подозревается в нанесении телесных повреждений местному жителю. Конфликт с рукоприкладством между двумя гражданами произошел вечером 28 мая, возле магазина «Аметист» по улице Ульяновской. Также устанавливается личность еще одного посетителя торгового объекта: он может оказаться свидетелем происшествия. Если вы узнали кого-то из разыскиваемых, просьба позвонить по телефонам: 8-033-617-34-56, 8-029-255-36-07 или 102. Конфиденциальность гарантируется.