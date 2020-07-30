«Социальная передышка для семей, воспитывающих детей с инвалидностью». Проект под таким названием сегодня реализуется в Мозыре. С «нянями на час» для особенных деток пообщалась наша съемочная группа.

Валентина Константиновна гуляет на детской площадке с маленьким Никитой. Со стороны кажется, ласковая и заботливая бабушка качает мальчика на качелях и что-то рассказывает с доброй улыбкой. Именно за эту внимательность и чуткость к детям с особенностями развития социальную няню часто зовут «Мама Любовь».

Сегодня Валентина Червинская, профессионал с 25-летним стажем работы, – значимая часть социального проекта. Его реализуют в Мозыре при поддержке Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Главная цель – давать временную передышку семьям, где растут такие детки.

Реализацией социального проекта занимаются несколько структур. Мозырская первичная организация БелАПДИиМи – исполнитель государственного социального заказа. По существующему законодательству, соцслужбы услуги бесплатной няни могут предоставлять только семьям с детьми до четырех лет или неполным семьям. Но уже сегодня ощутимую поддержку получают не только эти категории.

Пока труд няни для детей с инвалидностью приравнивают к труду социального работника. В Мозырской БелАПДИиМи надеются, что в будущем ситуация изменится. Все-таки физическая и психологическая нагрузка здесь совсем другая. Но сами няни признаются, работают – не за деньги.

За то время, пока Полина Григорьевна гуляет на улице с 10-летним Глебом, его мама успевает сделать легкий макияж перед нашим интервью. Главное плюс социального проекта описывает одним словосочетанием – «хорошая возможность».

Глеб и Никита вместе со своими нянями на бульваре встречаются часто. Сложно сказать, понимают ли ребята друг друга. Но они точно чувствуют: с теми, кто о них трепетно заботится, повезло.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ