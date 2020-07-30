Цех фасовки ОАО «Мозырьсоль»

Продолжаем цикл сюжетов из ОАО «Мозырьсоль». Съемочная группа телеканала «Мозырь» побывала на одном из самых крупных участков предприятия — в цехе №3. Здесь готовую продукцию предприятия фасуют и затаривают перед отправкой заказчикам. О «контрольных проверках», новых производственных линиях, и о том, почему здесь важны женская деликатность и аккуратность, — в репортаже Екатерины Юрченко.
Молодой лаборант Яна Паникаренко в цехе фасовки ОАО «Мозырьсоль» частый гость. За полгода, которые девушка работает на предприятии, сотрудники уже привыкли видеть ее рядом с производственными линиями: специалист может «снять пробу» из любой уже упакованной пачки соли. Затем она будет проверять продукцию на соответствие десяткам показателей. Таким же образом проводится и контроль веса товара, чтобы ни один из потребителей не усомнился ни в качестве, ни в количестве.
Производственная мощность цеха №3 позволяет в сутки упаковывать порядка 2 тысяч тонн различной готовой продукции, из которой 400-500 тонн в привычную покупателям пачку по 1 килограмму. Кстати, то, что мы привыкли называть упаковкой, сами солевики именуют «этикетка». На ней размещена вся информация о товаре. Для каждого вида продукции – своя «верхняя одежда». Чтобы удовлетворить спрос, постоянно расширяется и модернизируется производство. Например, выпуск таблетированной соли, которая является высокорентабельной продукцией, ежегодно растет на 5-10%. А вот в этих мешках – посолочно-нитритная смесь. Ее, больше двух тысяч тонн в месяц, увозят на предприятия мясной промышленности. В большинстве своем, процесс фасовки автоматизирован. Интерфейс программного обеспечения детализирован, максимально удобен для операторов. Но эта работа требует высоких технических навыков.
Впрочем, без профессиональных чутких рук в цеху№3 все равно не обойтись. Слесарь-ремонтник Александр Гусев – мужское очарование фасовщиков «Мозырьсоли». Работает тут больше 20-ти лет. Знает каждый механизм, но, признается, век живи – век учись.
Машинист расфасовочно-упаковочных машин – профессия преимущественно женская. В этой части цеха №3, как нигде, нужны усидчивость, внимательность, стрессоустойчивость и дисциплинированность. А вот местная комната отдыха. Здесь солевики если и спорят на гендерные темы, то в только в дружеской форме. Уютная обстановка и все необходимые бытовые условия располагают к отдыху. Заводчане перед камерой слегка смущаются, но не скрывают, что иногда завидуют сами себе: и с предприятием повезло, и с коллективом, и с зарплатой. Обратите внимание, в комнате отдыха – контейнеры для раздельного сбора мусора. Тренд на экологичность на «Мозырьсоль» активно поддерживают. И планируют поэтапно переходить от упаковки полимерной к той, которая может перерабатываться. Например, вместо тканых полипропиленовых мешков будут применяться короба из трехслойного гофрокартона.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Цех фасовки ОАО «Мозырьсоль»
Продолжаем цикл сюжетов из ОАО «Мозырьсоль». Съемочная группа телеканала «Мозырь» побывала на одном из самых крупных участков предприятия — в цехе №3. Здесь готовую продукцию предприятия фасуют и затаривают перед отправкой заказчикам. О «контрольных проверках», новых производственных линиях, и о том, почему здесь важны женская деликатность и аккуратность, — в репортаже Екатерины Юрченко.