Цех фасовки ОАО «Мозырьсоль»

Продолжаем цикл сюжетов из ОАО «Мозырьсоль». Съемочная группа телеканала «Мозырь» побывала на одном из самых крупных участков предприятия — в цехе №3. Здесь готовую продукцию предприятия фасуют и затаривают перед отправкой заказчикам. О «контрольных проверках», новых производственных линиях, и о том, почему здесь важны женская деликатность и аккуратность, — в репортаже Екатерины Юрченко.

Молодой лаборант Яна Паникаренко в цехе фасовки ОАО «Мозырьсоль» частый гость. За полгода, которые девушка работает на предприятии, сотрудники уже привыкли видеть ее рядом с производственными линиями: специалист может «снять пробу» из любой уже упакованной пачки соли. Затем она будет проверять продукцию на соответствие десяткам показателей. Таким же образом проводится и контроль веса товара, чтобы ни один из потребителей не усомнился ни в качестве, ни в количестве.

Производственная мощность цеха №3 позволяет в сутки упаковывать порядка 2 тысяч тонн различной готовой продукции, из которой 400-500 тонн в привычную покупателям пачку по 1 килограмму. Кстати, то, что мы привыкли называть упаковкой, сами солевики именуют «этикетка». На ней размещена вся информация о товаре. Для каждого вида продукции – своя «верхняя одежда». Чтобы удовлетворить спрос, постоянно расширяется и модернизируется производство. Например, выпуск таблетированной соли, которая является высокорентабельной продукцией, ежегодно растет на 5-10%. А вот в этих мешках – посолочно-нитритная смесь. Ее, больше двух тысяч тонн в месяц, увозят на предприятия мясной промышленности. В большинстве своем, процесс фасовки автоматизирован. Интерфейс программного обеспечения детализирован, максимально удобен для операторов. Но эта работа требует высоких технических навыков.

Впрочем, без профессиональных чутких рук в цеху№3 все равно не обойтись. Слесарь-ремонтник Александр Гусев – мужское очарование фасовщиков «Мозырьсоли». Работает тут больше 20-ти лет. Знает каждый механизм, но, признается, век живи – век учись.

Машинист расфасовочно-упаковочных машин – профессия преимущественно женская. В этой части цеха №3, как нигде, нужны усидчивость, внимательность, стрессоустойчивость и дисциплинированность. А вот местная комната отдыха. Здесь солевики если и спорят на гендерные темы, то в только в дружеской форме. Уютная обстановка и все необходимые бытовые условия располагают к отдыху. Заводчане перед камерой слегка смущаются, но не скрывают, что иногда завидуют сами себе: и с предприятием повезло, и с коллективом, и с зарплатой. Обратите внимание, в комнате отдыха – контейнеры для раздельного сбора мусора. Тренд на экологичность на «Мозырьсоль» активно поддерживают. И планируют поэтапно переходить от упаковки полимерной к той, которая может перерабатываться. Например, вместо тканых полипропиленовых мешков будут применяться короба из трехслойного гофрокартона.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ