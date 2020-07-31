31 июля в Мозыре пройдет творческое мероприятие в рамках общественно-культурной акции «Маёй краіне»

31 июля на набережной Припяти с 18.00 до 19.20 в рамках общественно-культурной акции #МАЁЙКРАІНЕ, стартовавшей на Гомельщине, состоится мероприятие с участием артистов, художников, поэтов, творческих коллективов, спортсменов. Цель акции, инициированной ведущими общественными объединениями региона при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, направлена на объединение деятелей искусства области в стремлении подарить своим землякам и своей стране радость. Хедлайнер концерта — Саша Немо.