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Рубрика: Новости

31 июля в Мозыре пройдет творческое мероприятие в рамках общественно-культурной акции «Маёй краіне»

30 июля 2020, 20:07

31 июля на набережной Припяти с 18.00 до 19.20 в рамках общественно-культурной акции #МАЁЙКРАІНЕ, стартовавшей на Гомельщине, состоится мероприятие с участием артистов, художников, поэтов, творческих коллективов, спортсменов. Цель акции, инициированной ведущими общественными объединениями региона при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, направлена на объединение деятелей искусства области в стремлении подарить своим землякам и своей стране радость. Хедлайнер концерта — Саша Немо.

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