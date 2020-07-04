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Рубрика: Новости

4 августа пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Кравченко

30 июля 2020, 20:06

Государственное учреждение «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о том, что 4 августа 2020 года с 09.00 до 10.00 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко. Позвонив в указанное время по телефону 25 38 75, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.

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