Лучших аграриев «Зари» Наровлянского отделения наградил председатель Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик

Совхоз-комбинат «Заря» – одно из ведущих предприятий Гомельской области. Из года в год – на лидирующих позициях. Одно из отделений находится в Наровлянском районе. В агрогородок Завойть приехал поздравить и наградить лучших аграриев председатель Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Хватик Василий Михайлович.

Заря. Это слово в Гомельской области ассоциируется не только с восходом и заходом солнца. Мозырский совхоз-комбинат известен и за областными пределами, во всей республике. Это наглядный пример успешной коммерческой деятельности в сфере сельского хозяйства. Одно из отделений расположено в Наровлянском районе. В частности, в агрогородке Завойть находится свинокомплекс и молочно-товарная ферма, которая не так давно была введена в эксплуатацию. Именно сюда приехал председатель Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик, чтобы поздравить и наградить лучших представителей отрасли. Благодарностями, премиями, ценными подарками. Эти люди искренне увлечены тем, чем они занимаются. Это тяжелый, но благодарный труд. Совхоз-комбинат «Заря» – это, можно сказать, сельскохозяйственный флагман. А за сильным и успешным всегда подтягиваются слабые. Эксперимент с присоединением сельхозугодий Наровлянского района оправдал самые смелые ожидания. Кстати, на нынешнем торжественном мероприятии проводили на заслуженный и одного из самых опытных профсоюзных лидеров Николая Олехновича. Николай Федорович на днях отметил 70-летний юбилей. Николай Федорович сказал, что и на пенсии продолжит заниматься сельским хозяйством, на своем личном приусадебном участке.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ