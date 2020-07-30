Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» сообщает о том, что началась выплата единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям.

«Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» информирует, что согласно мероприятий Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы семьям, воспитывающим троих и более детей (до 18 лет, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), предусмотрена выплата единовременной материальной помощи к учебному году в размере 60,0 рублей. Выплата материальной помощи производится на основании следующих документов:

— паспорт одного из родителей;

— справки об обучении детей из учреждений образования;

— свидетельства о рождении детей (школьников);

— удостоверение многодетной семьи либо справка о месте жительства и о составе семьи;

— расчетный счет в ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Прием документов осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30, обед: 13.00-14.00 по адресу: г.Мозырь, пл.Горького, 7, каб.№2, консультации по тел. 22-52-26, 22-52-21, 22-52-10.»