Портфели первоклашкам. Мозырские коммунальники заранее позаботились о тех, кто в этом году впервые переступит школьный порог

Лето еще в разгаре, а мозырские коммунальники уже готовятся к осени. Точнее, готовят будущих первоклассников. Традиционное мероприятие, посвященное началу учебного года, состоялось в Городском Дворце культуры.

Готовь телегу зимой, а портфели – летом. Мозырские коммунальники заранее позаботились о тех, кто в этом году впервые переступит школьный порог. Первого сентября в первый класс отправятся 83 малыша, которые воспитываются в семьях сотрудников Мозырского райжилкомхоза. Традиционно профсоюзы совместно с предприятием собрали будущим первоклассникам портфели, взяв на себя значительную долю хлопот по подготовке к школе. И не просто раздали купленное родителям, а приготовили детям настоящий праздник. Праздник в Городском Дворце культуры организовали своими силами. Благо, среди сотрудников райжилкомхоза хватает талантов. Прежде, чем вручить портфели, ребят и взрослых развлекали сказочные персонажи, среди которых озорная Пеппи Длинный чулок. Участие в мероприятии приняли и гости из области. Председатель обкома профсоюзов Юрий Корж рассказал, практику мозырян с удовольствием перенимают другие организации и предприятия области. Старт предшкольной суете дан. Немного веселья и много подарков. Увесистый портфель получил каждый будущий первоклассник. Кстати, рюкзак, вместе с содержимым в финансовом плане «завесил» примерно 80 рублей. Не меньшую сумму придется потратить к этом году родителям первоклассников, чтобы собрать ребенка на старт долгого школьного пути.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ