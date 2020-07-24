Мозырским РОВД устанавливается личность гражданина, совершившего хищение велосипеда в подъезде по адресу г. Мозырь, ул. Мира, д. 3, корп. 1. Приметы гражданина: на вид 35-40 лет, рост около 180-185 см, худощавого телосложения, волос темный короткий с лобными залысинами. Был одет в серую кофту с длинным рукавом, черные штаны, черную обувь. При себе имел белый пакет с логотипом «А1». Лицам, которым, что-либо известно о личности данного гражданина, просим сообщить по телефонам 8-029-8322828, 25-30-83 или 102.