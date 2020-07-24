Министр связи и информатизации Константин Шульган посетил Мозырь

Мозырский район посетил министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган. Программа визита была насыщенной: участие в заседании районного исполнительного комитета, посещение объектов и общение с коллективом Мозырского районного узла электросвязи. В Мозыре министр не впервые. Был в конце августа прошлого года. Тогда Константин Константинович проанонсировал реализацию на территории района концепции «Умный город», которая предусмотрена программой развития Мозырского района на период до 2023 года. Напомним, Мозырь вошел в список из 11 городов с ускоренным социально-экономичским развитием.

На встрече с коллективом РУЭС обсуждались многие вопросы, касающиеся специфики работы. Кстати, в том числе и реализация программы «Умный город». Министр подчеркнул, что именно от коллектива во многом зависит, как будет воплощаться этот проект.