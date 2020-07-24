Мозырский машиностроительный завод сотрудничает с финской компанией «SAMPO ROSENLEW». Она дала заводу новое направление для развития выпускаемой техники

В настоящее время предприятие наладило сотрудничество с финской компанией «SAMPO ROSENLEW», которая дала заводу новое направление для развития выпускаемой техники. Приобретено и новое оборудование.

Сотрудничеству мозырского машиностроительного завода и финской компании «SAMPO ROSENLEW», около двух лет. Вначале были переговоры, после – утверждение проектов, подписание соглашений, освоение сборки и вот итог. Знакомьтесь, это харвестер «BELARUS-SAMPO», революционер лесных работ. заменяет целую бригаду, ловко маневрирует среди деревьев, способен выполнять множество функций. Такой харвестер «BELARUS-SAMPO» есть уже во многих белорусских лесхозах. Те, кто имел с ним дело, отмечают – техника мощная, выносливая, проходимая. Ждут белорусского лесоруба и перспективные лесные рынки Российской Федерации. Кстати, у харвестера скоро будет помощник. Стоит отметить, что модельный ряд выпускаемых на мозырском машиностроительном заводе машин растет с каждым годом и лесохозяйственная и лесозаготовительная техника сегодня в этом перечне занимает одно из ведущих мест. И еще один немаловажный факт. За собственные средства на заводе было закуплено современное оборудование – газоплазменная резка с 3Д головой. Так что можно сказать – Мозырский машиностроительный мониторит последние достижения мировой науки и техники, ориентируется на своего потребителя, на то, чтобы в итоге он получил современную, качественную технику.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ