ОАО «Беларускабель» – лауреат премии правительства за достижения в области качества

Совет Министров определил лауреатов премии правительства за достижения в области качества по итогам 2019 года. В их числе и ОАО «Беларускабель».

«Беларускабель» – опытный участник и победитель многих конкурсов. Премия Правительства за достижения в области качества – это особая награда. Статуэтка, диплом и право использовать логотип победителя. Награда – это, можно сказать, вершина айсберга. Постоянная модернизация, внедрение новых технологий, профессиональный коллектив, грамотные специалисты – все вкупе привело к успеху и оценке деятельности на самом высоком уровне. Работа над усовершенствованием качества – это бесконечный процесс. Только так можно оставаться конкурентоспособными в нынешних экономических реалиях. «Беларускабель» – одно из ведущих предприятий на постсоветском пространстве, флагман белорусской кабельной промышленности. Качество выпускаемых изделий подтверждено международными сертификатами. Это важный момент. Ведь продукция обеспечивает не только внутренний рынок, но идет и на экспорт. Сферы применения – нефте- и газодобывающая промышленность, радиоэлектроника, авиационная техника, приборостроение, строительство, связь, телекоммуникация и электротехника. «Беларускабель» выпускает и инновационную продукцию.

Сегодня «Беларускабель» производит более 120 видов продукции, свыше 27 тысяч маркоразмеров. Ежегодно осваивается около 10 наименований. Продукция со знаком качества – это про мозырское кабельное предприятие. Кстати, качественные не только изделия, но и местная кулинария. Столовая «Беларускабеля» пользуется популярностью не только у работников. Аппетитные блюда по оптимальной цене на обед предлагает «Беларускабель».

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ