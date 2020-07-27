В минувшую пятницу в Мозырском районе в результате дорожного происшествия погиб мотоциклист

В результате дорожного происшествия погиб один из самых известных мозырских байкеров. Авария произошла 24 июля. В тот день мотоциклист вместе с друзьями катался за городом. Предварительно, недалеко от деревни Березовка на закруглении дороги, он не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль «Фольксваген Пассат». Удар получился очень сильным. Несколько часов медики боролись за жизнь байкера, но, к сожалению, он скончался в больнице. По факту аварии, в которой погиб мужчина, 1980 года рождения, правоохранительные органы проводят проверку.