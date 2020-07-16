ОАО «Беларускабель» – лауреат премии правительства в области качества

Церемония награждения лауреатов премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2019 года состоялась сегодня 15 июля в Национальной библиотеке Беларуси. Быстрая смена технологий, сокращение сроков выхода продукции на рынок заставляет всех активно работать над повышением своей конкурентоспособности. А конкурентоспособность продукции и услуг – это в первую очередь качество, отметил заместитель премьер-министра Юрий Назаров. За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, премия присуждена мозырскому предприятию ОАО «Беларускабель». Количество организаций, которые по итогам прошлого года стали лауреатами премии и обеспечили высокое качество производимой продукции, увеличилось. В числе награжденных — семь новых компаний, еще 15 подтвердили свой статус лидеров за предыдущие периоды.