Дары леса с превышением содержания радионуклидов

В лаборатории Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии продолжаются исследования проб на содержание радионуклидов. Проверку на безопасность проходят не все грибы и ягоды.

«Не все сладкие ягоды и лесные грибы одинаково полезны», — в один голос утверждают медики и гигиенисты. Сезон заготовки «черного золота» лесов Полесья – черники, и ярких свежих лисичек – в самом разгаре. Собрав за пару часов приличный урожай, заядлые грибники и ягодники начинают заниматься консервацией. А кто-то – несет на продажу. Места, где можно закупиться дарами леса, мозыряне знают хорошо. Главное – не забывать просить справку, которая подтвердит безопасность продукции. Только с начала этого лета лаборантами Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии повышенное содержание цезия-137 было обнаружено в шести пробах. В некоторых случаях цифры зашкаливали. Не отвечает нормам черника, собранная вблизи деревень Михалки, Провтюки и Березовка Мозырского района, а также у деревни Буйновичи Лельчицкого района. Проверять дары леса специалисты рекомендуют постоянно. Ведь на кону самое драгоценное – наше здоровье. Карты и графики радиоактивного загрязнения территории лесного фонда можно найти на сайте Мозырского опытного лесхоза. Сомневаетесь в качестве – идите в лабораторию. Пожертвовать для исследования придется меньше, чем полкило урожая. И за несколько минут точный прибор определит, может ли сладкая ягода обернуться горькими последствиями.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ