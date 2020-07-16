Аграрии совхоз-комбината «Заря» завершают второй укос и приступают к уборке зерновых

Аграрии совхоз-комбината «Заря» завершают второй укос трав. Говорят, один день зелёной жатвы равен месяцу сытой зимовки. Специалисты отмечают, что влажная погода позволила сформироваться хорошему травостою и теперь осталось только убрать его в оптимальные сроки. Но вовремя скосить – это полдела, куда важнее – сохранить порядок и соблюдать технологии. Секрет сбалансированного корма для буренок – люцерну скашивают, подвяливают, около суток она лежит на поле, после ее валкуют, опять подвяливают, комбайном измельчают и подают в перевозочную технику. Дальше путь в сенажную траншею. Сутки трамбует, когда яма наполниться, а на это надо 2-3 дня, спаивают пленкой. Сочная и питательная закатка на зиму для рогатых готова.

От качества зеленых трав зависят белые молочные реки. Силос-сенаж – это клетчатка, белки, углеводы, соответственно, надои и привесы. Второй укос завершат, будут ждать третьего, если повезет, и лето будет влажным, то и четвертого. Вообще, от погодного фактора в сельхозработах зависит многое. Сейчас погода благоприятствует и уборке зерновых-колосовых. Уборочная страда – это своеобразное подведение итогов агрономического труда. В «Заре» в сезоне-2020 необходимо убрать 2805 га зерновых-колосовых. Задействовано 13 экипажей комбайнеров.

Техника уборки – прямое комбайнирование. Комбайн жаткой скашивает стебли, собирает их и обмолачивает. Зерно накапливается в бункере. Соломы выгружается позади комбайна. После путь зерна – на зерноток.

Оставшуюся солому потом спрессуют, отвезут на фермы и будут использовать как подстилку для скота. Через время уже в качестве органики она возвратится на поля. Натуральное удобрение для хорошего урожая. В доказательство – начальные результаты страды- 2020. Всего в Заре было посеяно 170 га тритикали. Старт уборки, как правило, на менее плодородных землях. Но и здесь за пару дней – намолот свыше 1200 тонн, средняя урожайность – 34 центнера с гектара. В дальнейшем ждут увеличения. Вот такой агрономический цикл. Часть зерна урожая-2020 заложат в семенной фонд, большую часть превратят в комбикорм. Для крепких хозяйственников «Зари» корма – ключ к молочным рекам и существенным привесам, соответственно, хороший заработок. Сбалансированный рацион и для буренок лучшая награда. С народной мудростью «что посеешь, то и пожнешь» в «Заре» не спорят, только от себя добавляют «что заготовишь, как сохранишь, чем накормишь, то и получишь». По итогам прошлого года среднегодовой надой на одну корову превысил 10 тысячный рубеж.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ