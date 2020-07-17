Можно ли путешествовать без денег?

Исколесить всю Беларусь! Такую цель поставили перед собой велотуристы Виталий Шапорев и Руслан Сергиевич. Сами ребята живут в Горках. Но вот уже месяц как покинули родные пенаты и практически беспрестанно крутят педали. Объездили Могилевскую область, Витебскую добрались Гомельщины. Побывали в областном центре, проехали Калинковичи. Первое, что посетили в Мозыре – городской парк.

Молодые люди позиционируют себя, как ученые-исследователи. В своей нетуристической жизни – преподают в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Привычному комфорту предпочитают увлекательные путешествия. Велопутешествие стало первым для молодых людей. До этого 4 года странствовали автостопом.

В рюкзаках ребят – все от перочинного ножика до палатки. А вот такая дощечка служит и указателем, и стулом, и столом. Говорят, путешествовать можно с минимальной суммой в кармане. Главное – чтобы хватило на добрые дела.

Объехав Россию и Украину, в Беларуси в любом городе и деревне чувствуют себя, как дома. Путешествия заставили не только по другому взглянуть на мир вокруг, но и пересмотреть отношения к окружающим.

В ближайших планах – побывать в Юровичском монастыре, переночевать на стоянке первобытного человека, отдохнуть на Припяти… Потом путешественники двинутся на запад. Хотя четкого маршруты ребята не строят. Все зависит от настроения и попутного ветра.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ