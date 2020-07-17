Кинотеатр «Мир» готов погрузить зрителей в мир качественных кинопросмотров

Настоящий киноман знает, лучшие впечатления от премьер можно получить только на «большом экране». А если специализированный зал еще и оснащен по последнему слову техники! В мозырском кинотеатре «Мир» накануне завершены последние работы по установке и наладке аккустической системы. Импровизированный тест-дайв показал, система оживляет происходящее на экране, создает удивительно мощный, насыщенный звук и обеспечивает эффект полного погружения.

Каждый звук – трель птицы, гудок автомобиля, плач ребенка, треск поленьев в костре, — как отдельный объект. Именно так описывают восприятие зрителей аудиоинженеры, занятые на проекте. Оборудование премиум-класса в кинотеатре «Мир» специалисты компании «Синеманекс Бел» начали устанавливать в июне. Шаг за шагом собрали всю конструкцию – изображение, звук и лазерный проектор. Последний еще называют сердцем любого кинотеатра. Такой вот обычный с виду черный короб позволит демонстрировать изображение с максимальным разрешением, резкостью и контрастностью.

Напомним, грандиозные перемены стали возможны благодаря поддержке райисполкома и Гомельского облисполкома. Мозырь вошел в Программу 11-ти городов ускоренного развития. Одна из ее целей – комфортные условия проживания. Оценить в полной мере техническую атмосферу кинотеатра «Мир» можно уже сегодня.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ