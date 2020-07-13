«Наша работа – ваша безопасность!». Мозырский комбинат противопожарных работ

Борьба с огненной стихией – дело общее и комплексное. На территории нашего региона оно невозможно без активной деятельности унитарного предприятия «Мозырский комбинат противопожарных работ» Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество».

«Наша работа – ваша безопасность!». Так, без ложной скромности, могут утверждать сотрудники Мозырского комбината противопожарных работ Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество». Свою историю добровольные пожарные дружины, а именно они были прародителями общества, ведут не одно десятилетие. Огромнейший опыт работы позволяем современному предприятию занять устойчивое положение на рынке обеспечения пожарной безопасности. И, самое главное, обеспечить безопасную и мирную жизнь населения.

Проведение обучения пожарно-техническому минимуму граждан. Разработка планов эвакуации и инструкций по действиям персонала в случае возникновения пожара. Ремонт и перезарядка огнетушителей и специальных баллонов. Проверка и ремонт газо-вентиляционных каналов. Проверка пожарных лестниц и ограждений кровли, пожарных кранов и гидрантов. Это лишь часть работ, которые выполняют специалисты Мозырского комбината противопожарных работ. Не последнюю очередь в списке занимает профилактика.

Кстати, прямо на комбинате в магазине можно найти все, что вам понадобится в случае пожара: огнетушители разных размеров, автономные пожарные извещатели, пожарные краны, спецзнаки и многое другое. Также в ассортименте – специальные обувь и одежда.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ