С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Cпорт

Победы полесских гребцов на первенстве Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров

13 июля 2020, 20:09

С 8 по 11 июля РЦОП по гребным видам спорта, что в Заславле (Минская область), принимал республиканское первенство по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров, которое принесло представителям мозырского спорта множество наград, общекомандную победу в составе сборной Гомельской области и, места в Национальной команде Беларуси возрастной категории «2002 год рождения и моложе».

Комментарии запрещены
«
»