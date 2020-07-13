Победы полесских гребцов на первенстве Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров

С 8 по 11 июля РЦОП по гребным видам спорта, что в Заславле (Минская область), принимал республиканское первенство по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров, которое принесло представителям мозырского спорта множество наград, общекомандную победу в составе сборной Гомельской области и, места в Национальной команде Беларуси возрастной категории «2002 год рождения и моложе».