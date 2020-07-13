Фестиваль силового экстрима и фитнеса. Лесопарк «Молодежный» в минувшие выходные стал центром притяжения брутальных сильных мужчин и подтянутых стройных девушек

Фестиваль силового экстрима и фитнеса собрал в лесопарке «Молодежный» поклонников армреслинга, гиревого спорта, борьбы и просто любителей прокачаться в тренажерном зале. Инициатором мероприятия выступили нефтепереработчики. А вот участниками стали не только заводчане.

Лесопарк «Молодежный» в минувшие выходные стал центром притяжения брутальных сильных мужчин и подтянутых стройных девушек. Фестиваль силового экстрима и фитнеса объединил не только работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода, но и всех тех мозырян, которые не представляют свою жизнь без штанги, гирь и других тяжелых спортивных приспособлений. Впервые такое мероприятие проходило в 2018 году и носило чисто корпоративный формат. Тогда, на площадках санатория «Сосны» заводским богатырям пришлось преодолевать немалое количество препятствий. Фермерский бег с тяжелыми бидонами, кантование огромной покрышки, переноска бревна. На глазах зрителей разворачивалось действительно сильное зрелище. В сезоне-2020 проект сделали открытым: свою мощь – природную и натренированную, — смогли продемонстрировать все желающие.

Мужчины, женщины и даже дети! Свой вид соревнований на фестивале нашелся для каждого. Кто-то состязался в командном зачете. Другие демонстрировали индивидуальное мастерство. Часть спортсменов устроила красивые показательные выступления. И, глядя на то, как хрупкая внешне Галина Щербакова поднимает гирю, казалось, что снаряд – бутафорский. Но, нет! Гиря самая настоящая, а внешнюю легкость обеспечивают два года упорных тренировок. За это время заводчанка разрушила все стереотипы о том, что гиревой – вид спорта не для девочек.

Один из самых зрелищных моментов фестиваля – выступления ребят, занимающихся воркаутом. Площадку для этого уличного спорта в лесопарке создали несколько лет назад по инициативе районного комитета БРСМ. Теперь все, что нужно парням – турники и брусья, — есть. Осталось только желание.

Получив призы в личных зачетах, спортсмены и зрители активно болели за команды в завершающем конкурсе – перетягивании каната. Здесь победу одержала команда заводчан «Малыши Team». А вот в общекомандном зачете заводские богатыри уступили сборной мозырян «Кайман». Третьими стали нефтепереработчики – команда «Дрим Тим».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ