Мозырский нефтеперерабатывающий открыл двери проходной для очередной экскурсии. На этот раз возможность посетить предприятие появилась… у самих работников нефтегиганта. На территории нефтеперерабатывающего побывали сотрудники заводоуправления.
Эта автобусная экскурсия по Мозырскому НПЗ была организована для сотрудников заводоуправления. Инженеры, экономисты, конструкторы, проектировщики, кадровики, всего более 2 десятков сотрудников, работа которых организована таким образом, что нет необходимости пересекать заводскую проходную ежедневно. Более того, многие признались, за годы работы на заводе, на его территории так никогда и не были. Восполнили этот пробел буквально за несколько часов. Главным экскурсоводом выступил не кто иной, как генеральный директор Мозырского нефтегиганта Виталий Павлов. История завода со дня получения первого полесского бензина и до сегодняшнего дня… Основные вехи развития предприятия, стабильные советские годы, сложные 90-е и последующие за ними – годы непрерывной модернизации. Строительство установки каталитического крекинга и выход на совершенно новый уровень работы.
За окнами автобуса одна за другой сменялись установки, десятки резервуаров, километры труб и эстакад. Мощь нефтегиганта удалось прочувствовать, посетив стройплощадку комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. H-Oil – это будущее завода, новая веха в истории его развития. В результате реализации самого крупного инвестиционного проекта в истории предприятия, глубина переработки нефти возрастет до 90%. Сотрудники заводоуправления побывали в операторной H-Oil. Здесь будет трудиться около 50 человек. С этой операторной будет вестись управление всеми установками комплекса.
Проектированием и закупками оборудования вплотную занимали в том числе сотрудники, принявшие участие в экскурсии. Наконец, удалось увидеть вживую то, что было на бумаге.
Ближайшие планы и более далекие перспективы в деятельности предприятия, трудности и направления развития. На ближайшее время запланирован целый цикл подобных экскурсий именно для сотрудников Мозырского нефтеперерабатывающего.
Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ
Автобусная экскурсия по Мозырскому НПЗ была организована для сотрудников заводоуправления
Мозырский нефтеперерабатывающий открыл двери проходной для очередной экскурсии. На этот раз возможность посетить предприятие появилась… у самих работников нефтегиганта. На территории нефтеперерабатывающего побывали сотрудники заводоуправления.