Мозырский нефтеперерабатывающий открыл двери проходной для очередной экскурсии. На этот раз возможность посетить предприятие появилась… у самих работников нефтегиганта. На территории нефтеперерабатывающего побывали сотрудники заводоуправления.

Эта автобусная экскурсия по Мозырскому НПЗ была организована для сотрудников заводоуправления. Инженеры, экономисты, конструкторы, проектировщики, кадровики, всего более 2 десятков сотрудников, работа которых организована таким образом, что нет необходимости пересекать заводскую проходную ежедневно. Более того, многие признались, за годы работы на заводе, на его территории так никогда и не были. Восполнили этот пробел буквально за несколько часов. Главным экскурсоводом выступил не кто иной, как генеральный директор Мозырского нефтегиганта Виталий Павлов. История завода со дня получения первого полесского бензина и до сегодняшнего дня… Основные вехи развития предприятия, стабильные советские годы, сложные 90-е и последующие за ними – годы непрерывной модернизации. Строительство установки каталитического крекинга и выход на совершенно новый уровень работы.

За окнами автобуса одна за другой сменялись установки, десятки резервуаров, километры труб и эстакад. Мощь нефтегиганта удалось прочувствовать, посетив стройплощадку комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. H-Oil – это будущее завода, новая веха в истории его развития. В результате реализации самого крупного инвестиционного проекта в истории предприятия, глубина переработки нефти возрастет до 90%. Сотрудники заводоуправления побывали в операторной H-Oil. Здесь будет трудиться около 50 человек. С этой операторной будет вестись управление всеми установками комплекса.

Проектированием и закупками оборудования вплотную занимали в том числе сотрудники, принявшие участие в экскурсии. Наконец, удалось увидеть вживую то, что было на бумаге.

Ближайшие планы и более далекие перспективы в деятельности предприятия, трудности и направления развития. На ближайшее время запланирован целый цикл подобных экскурсий именно для сотрудников Мозырского нефтеперерабатывающего.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ