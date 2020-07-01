Калинковичской милиции – 100 лет

Отдел внутренних дел Калинковичского райисполкома в первый день июня отмечает вековой юбилей! 1 июля 1920 года была создана волостная милиция 3-го участка Речицкой милиции. Спустя 100 лет это подразделение продолжает оставаться на страже закона и порядка.

Вековой юбилей со дня образования отдела – для милиционеров Калинковичей день особенный. Накануне в гости к коллегам, — поздравить и поделиться дачными успехами, — заглянул Александр Петрович Северин. С 1983-го и на протяжении следующих десяти лет он возглавлял калинковичскую милицию. А начинал карьеру в органах внутренних дел здесь же, сразу после армии.

Воспоминаниями об оперативных буднях Александр Петрович делится в музейной комнате РОВД. Здесь собраны экспонаты, связанные с историей отдела. Вместе с народом сотрудники прошли нелегкий долгий путь: от появления на местности волостной милиции 3-го участка Речицкой милиции со штатом в 9 человек до дня сегодняшнего. Были годы послереволюционной смуты, бандитизма и грабежей. В годы Великой Отечественной войны сотрудники райотдела сражались с врагом на фронтах и в партизанских отрядах. После войны продолжалась борьба с воровством и спекуляцией. С 60-х штат расширился: появились отделы следствия, уголовного розыска, ГАИ, вневедомственной охраны, борьбы с хищения социалистической собственности. Прошли милиционеры и через борьбу с последствиями Чернобыля.

Если начиналась милиция Калинковичей с маленького отдела, то сегодня в зоне внимания – жизнь всего районного центра. РОВД в 2020-м – это отделы блока криминальной милиции, оперативно-дежурная служба, ГАИ и ИДН, уголовно-исполнительная инспекция, отдел по гражданству и миграции, патрульно-постовая служба, штаб, группа кадров, информационно-аналитическое отделение, группа тылового обеспечения и сотрудник оперативной связи. Большинство нынешних сотрудников имеют высшее юридическое образование, являясь выпускниками юридических факультетов университетов и Академии МВД.

В шутке «участковый» от слова «участие» много правды. В райцентре представители этой службы милиции знают, наверное, каждого жителя в лицо. И возможно, именно поэтому остаются в профессии на долгие годы.

Преемственность поколений и семейные династии – еще одна особенность Калинковичского РОВД. Больше двадцати сотрудников отдела сегодня продолжают семейные традиции. Для них, как и для каждого милиционера, 100-летний юбилей — отличный повод подвести итоги рабочего года, сказать теплые слова коллегам и ветеранам, вручить заслуженные награды. В связи с эпидемиологической ситуацией крупные торжественные мероприятия решено перенести. Впрочем, в праздник или нет, милиционеры всегда на рабочих местах. Чтобы оперативная обстановка в зоне обслуживания оставалась стабильной и контролируемой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ