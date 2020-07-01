Вместе за безопасность! Представители транспортной инспекции и «Белтехосмотра» приняли участие в мероприятиях по предупреждению ДТП

мероприятиях по предупреждению ДТП

На протяжении нескольких недель на территории Мозырского района проводились мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием транспортных средств, которые перевозят пассажиров. В рейде побывала наша съемочная группа.

Вместе за безопасность! Представители транспортной инспекции и «Белтехосмотра» приняли участие в мероприятиях по предупреждению дорожных происшествий с участием транспортных средств, которые перевозят пассажиров. Причем в нынешней профилактической акции использовали метод не денежного кнута – штрафа, а пряника. Водителей, которые не соблюдают требование о прохождении техосмотра, убеждали сделать это в самые кратчайшие сроки.

Кстати, в этом году процедуру прохождения техосмотра упразднили, вначале для физлиц, а сейчас и для юридических. Для получения разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении теперь не нужны сертификат о прохождении гостехосмотра, то есть, упразднен талон, а также медицинская справка о состоянии здоровья. Сейчас разрешение не наклеивается в правом нижнем углу лобового стекла, а просто вкладывается к документам, которые традиционно предъявляются по требованию сотрудника ГАИ.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ