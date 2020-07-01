Мозырский НПЗ. Методы борьбы с пандемией

Новости о ковид-19 постепенно перестают напоминать сводки с военных полей. Медицинские учреждения начинают возвращаться к привычному режиму работы. Медленно, но все же снижается число заболевших. В том числе, и благодаря профилактическим мерам, которые принимаются на предприятиях. Как защищают мозырских нефтепереработчиков, смотрите в нашем следующем сюжете.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод на вызов, брошенный пандемией коронавируса, ответил одним из первых в регионе. Профилактические меры на предприятии не стали откладывать в долгий ящик, и ввели санитарную охрану территории от заноса и распространения инфекционных болезней.

Пока медики делали все возможное для тех, кто не избежал заболевания, нефтепереработчики старались максимально обезопасить своих сотрудников. А также тех, кто работает на территории завода по договорам подряда. Одна из вынужденных мер, доказавших позже свою эффективность, — смещение рабочих графиков, как по времени, так и по дням.

Главные тренды сезона – безопасность, социальная дистанция и дезинфекция. Для заводчан, добирающихся на работу трамваем, приняли дополнительные меры: новая мощная установка – генератор холодного тумана, — появился на вооружении не только эпидемиологов (кстати, это был подарок от НПЗ), но и у специалистов трамвайного управления.

Для тех, кто уже выздоровел, и для тех, кто занимается регулярной профилактикой, — ведомственный санаторий «Сосны». 85% отдыхающих здесь – нефтепереработчики и члены их семей, а также пенсионеры и ветераны предприятия. Лечение заболеваний органов дыхания, что особо актуально в период пандемии, — одно из направлений санатория.

Кроме всех процедур, в «Соснах» предлагают питьевое лечение фитосборами, кислородные коктейли, лечебную физкультуру, оздоровительное плавание в бассейне. Кстати, двери санатория, по-прежнему, открыты для всех жителей и гостей Мозырщины. Сегодня оздоровиться здесь можно двумя способами: приобрести путевку с проживанием или просто приезжать на процедуры.

Мозырский НПЗ продолжает оказывать поддержку и медицинскому сообществу. Позиция руководства и коллектива полесского нефтегиганта: даже маленькая помощь может оказаться огромной. И обязательно вернется добром в лице спасенных пациентов. Это точно!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ