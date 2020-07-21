Гаи разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 2 июля на спуске с Кургана Славы

Госавтоинспекция разыскивает свидетелей и очевидцев аварии, которая произошла в Мозыре 2 июля в пятом часу дня. На спуске с Кургана Славы 33-летний житель Лидского района не справился с управлением автофургоном. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «БМВ 320» под управлением 27-летнего жителя Калинковичей. Водитель легкового авто с места происшествия был доставлен в горбольницу с травмами различной степени тяжести. Если у вас есть файлы записи с видеорегистраторов, запечатливших момент ДТП, или вы стали непосредственным свидетелем, просьба обратиться в кабинет №5 здания отделения ГАИ Мозырского РОВД (ул. Ленинская, 64) или по телефону 102.