Спортивным болельщикам из Мозыря и всем гостям стадиона «Юность» предлагают присоединиться к акции «Новая жизнь в обмен на крышечки»

Футбольный клуб «Славия-Мозырь» совместно с Белорусской федерацией футбола выступили в поддержку социально-экологического проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». Каждый гость домашних матчей на стадионе «Юность» может стать участником действительно хорошей акции. Достаточно принести любые пластиковые крышечки – от бутылок с водой или соком, коробок молока или кефира, упаковок кетчупа или соусов. Подойдут пластиковые яйца от киндер-сюрпризов, крышки от кремов, шампуня и даже зубной пасты. Важно, чтобы все они были в чистом виде. Все крышечки можно опустить в специальный контейнер в виде сердца, его вы обязательно увидите на стадионе! Напомним, дорогостоящая пластмасса, собранная таким образом, сдается на переработку. А деньги за нее идут на помощь детям и взрослым с инвалидностью.