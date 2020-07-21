БРСМ запустил свой аналог службы «Одно окно». Подробности и система действия проекта опубликованы на официальной страничке Мозырского районного комитета БРСМ Вконтакте.

Молодежные онлайн-приемные начали работать на официальных интернет-ресурсах Белорусского республиканского союза молодежи. Главная задача площадки — оказать максимальное содействие в решении возможных проблемных вопросов жителей региона. Онлайн-приемная работает по принципу службы «Одно окно». Но с существенным отличием: свое заявление, вопрос на рассмотрение, жалобу или предложение, можно отправить дистанционно с любого гаджета. Для более удобного поиска в официальной группе Мозырского районного комитета БРСМ Вконтакте уже сегодня можно найти QR-код. На проблемные вопросы в кратчайшие сроки ответят специалисты правового сектора Центрального комитета БРСМ. В то же время вопросы, не относящиеся к компетенции молодежной организации, но требующие разрешения, будут направлены заинтересованным и взяты на контроль.