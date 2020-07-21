В Мозыре появилась бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте! Купить билеты на автобус теперь можно по QR-коду. Наша съемочная группа испытала систему в числе первых пассажиров.

Шаг за шагом – к европейскому комфорту. Уже сегодня в Мозыре начали действовать смарт-билеты на общественный транспорт. Устанавливаете на телефон мобильный платежный сервис «Оплати». А дальше – все максимально просто: зашел, отсканировал и оплатил. Весь процесс покупки занимает несколько секунд.

Еще один вариант покупки смарт-билетов – через мобильный-банкинг держателей карт «Беларусбанка».

Первое время система будет работать в тестовом режиме, оплатить поездку с помощью QR-кода можно на самом востребованном у молодежи маршруте — №22. Билет в электронном виде содержит всю необходимую информацию о поездке: номер автобуса, номер билета, дату и время его покупки, стоимость. Один человек может приобрести несколько смарт-билетов, но действительны они только с момента покупки до времени конечной остановки маршрута. Оплатить проезд можно даже в переполненном автобусе: сканер распознает QR-код на расстоянии до двух метров.

Проверяют билеты также технологично, как и покупают: сканируется персональный QR-код на бейдже кондуктора или предъявляется в электронном виде. Можно через приложение купить и проездной билет. Смарт-билеты не отменяют бумажные, но открывают новые, весьма удобные, горизонты.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ