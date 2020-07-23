День Осовецкого сельского совета

Осовецкий сельсовет наиболее удален от Мозыря. В его состав входят 13 деревень, в которых проживают более 800 человек. В летний сезон численность на порядок возрастает, за счет дачников. Этот сельсовет можно назвать экологическим заповедником, привлекательным для туристов своими грибными местами, ягодниками и, конечно, рыбалкой. Несмотря на удаленность от райцентра, со стороны местной администрации к нему самое пристальное внимание и внимание комплексное – аналитика ситуации, последующая выработка конкретных решений и реализация их на практике. В программе нынешнего семинара первый пункт – посещение молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия «Осовец». Это не просто экскурсия, это демонстрация достижений. За последнее время КСУП укрепил своих позиции в рейтинге сельскохозяйственных предприятий Мозырского района, и, в целом, области. На Гомельщине «Осовец» занимает 32 место из 200. Удалось улучшить условия труда, сделать их более комфортными и безопасными, выросла и заработная плата. Работа фермы в нынешних реалиях устроена по принципу завода, происходит уход от ручного труда к, можно сказать, станочному производству. Внимание к условиям труда людей и к условиям содержания животных. Главная задача ветслужбы – профилактика заболевания. Чистота, стерильность, внедрение новых технологий и автоматизация процесса – это важные составляющие успеха, а, соответственно, и рентабельности. Следующим объектом в программе семинара – учреждение образования. В силу того, что в деревнях детей немного, в Осовце в одном здании совмещены и ясли- сад, и средняя школа. Качество образования должно быть одинаковым, как в городе, так и в селе – это первостепенная задача. здесь реализуются инновационные проекты, а предметы преподают опытные педагоги, есть даже династии. Коллектив и воспитанники учреждения образования для гостей подготовили насыщенную программу, это была яркая презентация многолетней работы. В свою очередь им передали сертификат на укрепление материально-технической базы. Кстати, прошлый денежный подарок был потрачен на приобретение музыкального оборудования. Сертификаты получили также «Глиницкий детский сад – базовая школа и Осовецкая участковая больница. Она обслуживает более 650 местных жителей, также тут проживают инвалиды и пожилые, которые не могут о себе самостоятельно позаботиться и за которыми некому ухаживать, кроме местного медперсонала. В рамках семинара затронули тему коронавируса. Наличие рабочих мест, комфортные условия проживания, инфраструктура, возможность получить качественное образование и получить медицинскую помощь – жизнь в деревне должна быть полноценной. Услуги связи, торговля, в Осовце популярностью пользуется и местная закусочная. Несмотря на то, что кафе монополист, конкурентов попросту нет, но персонал не расслабляется, а старается всячески ублажить своих клиентов, точнее гостей. Здесь жизнь кипит: дни рождения, юбилеи, свадьбы, самый необычный банкет – встреча выпускников спустя 45 лет. О том, что жизнь в деревне это здорово демонстрирует своим примером семья Дубень. Рачительные хозяева, грибники, ягодники, рыболовы. Хандрить, а тем более скучать, им точно некогда. Только 30 гектаров одного картофеля. Свежий воздух, открытые люди. Галина Васильевна точно не поменяет родной и любимый Осовец на каменные джунгли. Гостеприимные, открытые, шчырыя, памяркоуныя, любящие свою землю, свой край, вкладывающие в любое дело душу. Без души – это уже не дело. Семья Дубень внесла в семинар душевность и теплоту. Люди – это главная ценность, уверена председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко.

Еще один трогательный момент – это возложения цветов к братской могиле. Это память, которая с нами навечно. В рамках расширенного семинара участники посетили многие объекты – Осовецкое лесничество, библиотеку, Дом культуры, станцию обезжелезивания в Глинице. Но самым ярким моментом осовецкого семинара стали «Зажинки». Этот древний славянский праздник полон волшебства и надежды на хороший урожай. Особое место на нем отводится первому снопу, который непременно хранится весь год. Таким красочным образом на Мозырщине заложили начало хлебного каравая.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.