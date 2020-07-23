Итоги социально-экономического развития района и исполнение бюджета за первое полугодие. Заседание районного исполнительного комитета

Сегодня состоялось заседание районного исполнительного комитета. на повестке дня – несколько вопросов. Основные вопросы – итоги социально-экономического развития района и исполнение бюджета за первое полугодие.

Очередное заседание Мозырского исполнительного комитета начали с приятного. Лидеры областного агропромышленного союза подвели итоги завершающего этапа областной акции по результатам весенне-полевой кампании, которая называется «С заботой о человеке труда». В этом году в отдельную категорию участников вынесли руководителей. В лидеры ожидаемо вышел директор КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» Олег Слинько. Награды и ценные подарки от профсоюза получили еще несколько крепких хозяйственников из Ельского, Житковисчкого и других районов. Отметили также руководителя «Мозырского райжилкомхоза». Петру Хомутовскому вручили нагрудный знак «Ганаровы работнiк жыллева-камунальная гаспадаркi». Почетной грамотой в честь юбилея наградили Феликса Галюка, заместителя председателя Мозырского райисполкома. Белорусский Республиканский Союз Молодежи поздравил призеров областного этапа конкурса «Властелин села» семью Астапенко. Вместе им удалось отстоять честь района и занять почетное третье место.

Перешли к повестке заседания. Об итогах социально-экономического развития Мозырского района за январь-июнь 2020 года доложила начальник отдела экономики Людмила Хамутовская. За первое полугодие обеспечено выполнение двух из четырех ключевых показателей эффективности работы района. Это прямые иностранные инвестиции на чистой основе и количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места. Еще два показателя выполнить не удалось. Проанализировали работу промышленности, внешнеэкономическую и инвестиционную деятельность, работу торговли и общепита, финансовую составляющую, взаиморасчеты, занятость населения, в том числе предпринимательством. Озвучили среднюю зарплату по району. Так за прошедшие полгода она составила 1191 рубль, больше других получают в промышленности, сельском и лесном хозяйствах, меньше в здравоохранении и образовании. Среди рассмотренных на заседании вопросов: исполнение бюджета, снижение уровня затрат подведомственными исполкому организациями, а так же состояние и перспективы подготовки спортивного резерва в Мозырском районе.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ