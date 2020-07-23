На белорусской границе пресечена попытка ввоза наркотических средств

Попытка провоза наркосодержащего вещества была пресечена 18 июля мозырскими пограничниками. В пункте пропуска «Новая Рудня» с помощью служебной собаки в кабине грузового автомобиля, проходившего оформление на въезд в Республику Беларусь, обнаружено два полимерных пакета с веществом темно-коричневого цвета растительного происхождения и устройство для его перемолки — гриндер. Проведенная экспертиза содержимого одного из пакетов так же показала наличие марихуаны. Водитель грузового автомобиля задержан. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 и ч.1ст.328-1 УК Республики Беларусь (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет.