28 июля православные верующие праздную Крещение Руси святым князем Владимиром

Праздничная литургия, на которую пришли десятки верующих, после Крестный ход вокруг Свято-Михайловского собора и колокольный звон. Таким образом в Мозыре отметили Крещение Руси. Точной даты этого исторического события не сохранилось, но с 2010 года этот праздник решено было отмечать в день памяти святого князя Владимира, крестившего в 988 году Киевскую Русь. Согласно преданию, князь вначале был жестоким язычником, любителем вина и женщин, однако после принятия православия он в корне изменился. В народе его прозвали любя Владимир Красно Солнышко. Милосердие к подданным, постоянные милостыни нищим, богатые вклады в благосостояние Святой Церкви, строительство храмов, надёжная защита государства, расширение его границ – таким правителем он вошел в историю.

С принятием христианства для Руси, можно сказать, началась новая эра духовного развития. Этот день празднуют миллионы людей по всему миру. Одна из современных традиций этого праздника – колокольный звон во всех храмах Русской Православной Церкви в рамках акции «Слава Тебе, Боже!». Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдавии, Казахстана и ряда других стран в 2012 году.