Соль… С чего начинается ее земной путь? Кто помогает белому золоту выйти на поверхность и попасть на стол? Репортаж из ОАО «Мозырьсоль»

Соль… С чего начинается ее земной путь? Кто помогает белому золоту выйти на поверхность и попасть на стол? Сколько соли в недрах Мозырщины? И стоит ли опасаться, что город рухнет в пустоту? Ответы на эти и многое другие вопросы, а также знакомство с основными производственными цехами ОАО «Мозырьсоль» – в нашем следующем сюжете. Мы открываем цикл репортажей с ОАО «Мозырьсоль».

Все начинается с земли… Вот здесь, в трех километрах от предприятия «Мозырьсоль», свой земной путь начинает белое золото Полесья. Рассолопромысел – это цех номер 1. Его строительство началось еще в 1974 году, за несколько лет до получения первой пачки соли и, собственно, дня рождения завода. Маленькие серые «домики» –

это скважины. Здесь их 10. Глубина каждой около 1300 метров. Рассолопромысел – цех горнодобывающий. Разработка месторождения каменной соли ведется методом подземного растворения через буровые скважины. Однако, опасения мозырян, связанные с тем, что когда-нибудь город провалится в образовавшиеся после добычи соли пустоты, совершенно напрасны.

Рассолопромысел – это начало технологической цепочки. Дальше кондиционный рассол поступает вот в эти емкости. Это уже территория второго цеха. Цех №2 на предприятии «Мозырьсоль» называют главным. Именно здесь и происходит главное таинство – выпаривание соли. Все процессы довольно энергоёмкие и высокотемпературные. Поэтому энергоэффективность – основное требование, предъявляемое к оборудованию, конечно, наряду с безопасностью. А модернизация производства – условие конкурентоспособности. Выпаривание, центрифугирование, сушка… И вот белые кристаллы уже появляются на свет. Сегодня все процессы в цеху максимально автоматизированы. Но пока новое оборудование работает рядом с проверенным временем. Николай Алексеевич Заяц на заводе с 1987 года. Говорит, предприятие поменялось кардинально. Ирина Владимировна Иваненко тоже местный старожил. Она подтверждает, изменилось не только производство, но и отношение к работе и работникам. Постоянное обучение, проверка знаний и особенное отношение к здоровью. Температура поверхностей в «горячих» отделениях цеха доходит до 500 градусов по Цельсию. Максимальная изоляция и контроль за работой оборудования ведется параллельно с работой по технике безопасности.

Новое оборудование, новые задачи…. Работники цеха №2 говорят, что сегодня работать стало одновременно тяжело и интересно. Их коллектив – это 120 человек. Именно они первыми видят соль земли.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ