Упор на профилактику. Несчастный случай лучше и проще предотвратить

В детском реабилитационно-оздоровительном центре «Сидельники» жизнь бьет ключом. Лето – самая горячая пора и в плане погоды, и в смысле наполняемости санатория. Оздоровить ребят, зарядить энергией на будущий учебный год, организовать познавательный и занимательный досуг, а еще научить безопасному поведению. Профилактикой занимаются совместно с профильными структурами.

1 апреля прошлого года на базе Энергонадзора было создано Мозырское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области. У этой структуры полномочия гораздо шире – сейчас контролируют не только потребителей тепла и электричества, а еще и газа. Поменялись и акценты в работе, не наказывать, а профилактировать. Правила безопасности взрослым объясняют по-взрослому, детям – в занимательной игровой форме. Красноречивые примеры, загадки, яркие банеры и полезные и полезные подарки. Только таким образом уроки по безопасности усвоятся. В отделении Госэнергогазнадзора по опыту знают, профилактика только в том случае эффективна, если это не единоразовые акции, а полномасштабная комплексная постоянная работа. План мероприятий расписан до конца года.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ