180 закладок с марихуаной не дошли до потребителя. Продавца растительных наркотиков задержали бойцы наркоконтроля Мозырского РОВД

В субботу, 18 июля, бойцы наркоконтроля Мозырского РОВД совместно с патрульно-постовой службой задержали местного жителя при продаже свертка. В нем находилось измельченное растительное вещество, которое, как подтвердили эксперты, оказалось марихуаной. Обыск по месту жительства задержанного дал дополнительный результат: неработающий мужчины в разных местах — на кухне в холодильнике, в шкафу в одежде и даже в туалете, — хранил 181 сверток, аналогичный изъятому. Общий вес – 90 граммов марихуаны. Как пояснил мозырянин, оптовые закладки он забирал на территории соседней страны. Следователи уже дали свою оценку ситуации, возбудив уголовное дело за сбыт наркотиков.