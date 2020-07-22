Яркие краски от клуба «Вяселка»

Жить, чтобы радоваться. С таким добрым намерением клуб «Вяселка», расположенный в микрорайоне «Восточный», реализует новый творческий проект. Благодаря активным и талантливым членам клуба, подъезды многоэтажных домов можно отнести к разряду произведений искусства.

Из квартиры – в лесные пейзажи, на морское побережье или к восточным традициям. С инициативой преобразить пространство подъездов жилых домов в микрорайоне «Восточный» выступила директора клуб «Вяселка» и председатель местного КТОСа Татьяна Зеленковская. Для творчества понадобилось совсем немного – согласие жильцов, стены вместо холста, краски и креатив. Добавим талант клубных художников – и вот уже каждый подъезд, как импровизированная галерея. Красивые панно украшают и входные группы некоторых местных подъездов. Причем на каждом – свой сюжет. Продолжением арт-проекта стали и вот эти колоны рядом с клубом «Вяселка». Эти художественные композиции объединяет искренняя любовь авторов к Малой Родине. Не удивительно, что живописные картины местные жители считают настоящими достопримечательностями.

Благодаря общим стараниям, один из старейших микрорайонов города преображается и расцветает на глазах. При этом активисты клуба «Вяселка» не забывают о своих подопечных – малышах, подростках, работающей молодежи, пенсионерах и ветеранах. Сотрудничают с общественными объединениями и организациями – от районного комитета коммунистической партии до Союза молодежи. Собственными силами и энергией привлекают партнеров, и организовывают красочные мероприятия. И продолжают творить красоту и добро: если вы мечтаете каждый раз выходить из квартиры с особым, приподнятым, настроением – обращайтесь в клуб «Вяселка»!

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь»