Следственный комитет передал в прокуратуру уголовное дело о нападении на семейную пару в Мозыре. За время расследования выяснилось, преступная двойка была причастна еще и к краже бриллиантов.

В нашумевшей истории о разбойном нападении лже-сотрудников спецподразделения на квартиру в Мозыре практически поставлена точка. Напомним, инцидент произошел в январе этого года. В квартиру семейной пары позвонили двое мужчин, которые были одеты в форму, похожую на милицейскую. На голове у каждого была маска с прорезями для глаз. Незнакомцы сообщили, что проводят спецоперацию по поиску вооруженного преступника. Оказавшись в квартире, один из преступников угрожал хозяевам предметом, похожим на пистолет, второй – применил электрошокер. Забрав деньги в разной валюте на сумму более 5400 рублей, они связали потерпевших и скрылись. Двух гомельчан, 27 и 47 лет, задержали через некоторое время. Выяснилось, что действовали они «по наводке»: от знакомого точно знали, что в квартире есть крупная сумма денег. После нападения уехали в Наровлю, где в лесополосе сожгли одежду, обувь, маски и перчатки.

Во время следствия выяснилось, что младший из задержанных вместе со другим осведомителем проник в частный жилой дом и похитил десять бриллиантов с сертификатами. Общая сумма награбленного составила 1900 рублей. Драгоценности во время следствия изъяли и вернули хозяевам. Сам 27-летний мужчина был несколько раз судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.