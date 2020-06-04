Выступлений нет, границы закрыты и даже собственное здание на ремонте… Но цирковая студия «Арена» продолжает побеждать

Выступлений нет, границы закрыты и даже собственное здание на ремонте… Но даже несмотря на это, цирковая студия «Арена» продолжает побеждать. Сразу три номера в исполнении воспитанников студии получили дипломы престижного Международного фестиваля-конкурса искусств «Понтийская арена», который проходил в Киеве. С победителями и их руководителями встретилась Лидия Потар.

Цирковая студия «Арена» снова на вершине творческого олимпа. В то время, как закрыты границы, а зрители предпочитают оставаться дома, воспитанники студии стали обладателями дипломов престижного международного фестиваля-конкурса искусств «Понтийская арена». Юные циркачи серьезно готовились к выступлению, конкурс должен был состояться в Киеве, в планы вмешалась всемирная пандемия. Карина Климович пришла в «Арену» несколько лет назад из спортивной акробатики. Ее партнерша, тоже Карина, занимается в студии уже 5 лет. На «Понтийской арене» дуэт двух Карин и их номер «Каучук» стал победным. Чтобы вырастить талан, к целеустремлённости и сильному характеру ребенка нужно прибавить мастерство педагогов. В номере «Эквилибристы на стульях» пара Вики Власовой и Оли Кудиной продемонстрировала еще силу и бесстрашие.

Первое место на фестивале-конкурсе занял номер «Эквилибрист на катушках» Арсения Артюшко. Арсений Артюшко стал лауреатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Обладателями высокой награды являются 20 воспитанников студии. Почётным диплом лауреата специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства оцененА работа студии «Арена». В «Арене» подходит к концу капитальный ремонт. Артисты надеются, что совсем скоро зрители сами смогут оценить их лучшие номера.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ