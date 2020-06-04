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Рубрика: Новости

Устанавливается личность девушки, которая воспользовалась чужой банковской картой

4 июня 2020, 20:24

Мозырским РОВД устанавливается личность девушки, изображенной на видеозаписи, которая 18 мая 2020 года, воспользовавшись утерянной потерпевшим банковской
платежной карты ОАО «Приорбанк», в нарушение правил пользования банковскими платежными карточками, осуществила безналичный расчет по оплате товаров в магазине «Радуга», расположенном по адресу: г. Мозырь, ул. Притыцкого, 8
Лицам, которым что-либо известно о данной девушке, просят сообщить в Мозырский РОВД по тел. 8-033-680-81-03, либо 102. Анонимность гарантируется.

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